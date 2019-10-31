Türkiye'den Pakistan'daki felaketle ilgili son dakika açıklaması

Pakistan'da onlarca kişinin yaşamını yitirdiği tren yangını faciasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar;

Pakistan'da yolcu treninde yangın: Onlarca ölü var!

"KARDEŞ PAKİSTAN'IN YANINDAYIZ"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Pakistan'da Karaçi'den Ravalpindi'ye gitmekte olan bir trende meydana gelen yangında çok sayıda insanın hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.