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'den 'daki felaketle ilgili son dakika açıklaması

: "'da Karaçi'den Ravalpindi'ye gitmekte olan bir trende meydana gelen yangında çok sayıda insanın hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz."

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 31.10.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 11:46
Türkiye'den Pakistan'daki felaketle ilgili son dakika açıklaması

Pakistan'da onlarca kişinin yaşamını yitirdiği tren yangını faciasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar;

Pakistan'da yolcu treninde yangın: Onlarca ölü var!

"KARDEŞ PAKİSTAN'IN YANINDAYIZ"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Pakistan'da Karaçi'den Ravalpindi'ye gitmekte olan bir trende meydana gelen yangında çok sayıda insanın hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Son dakika haberi: Pakistan'da gün kahreden haberle başladı! Trende yangın: Onlarca ölü var

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Türkiye'den Pakistan'daki felaketle ilgili son dakika açıklaması
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