- Van Büyükşehir "sosyal kart" dağıtımına başladı

- Üst limiti 350 lira olan kartlarla aileler belirlenen marketlerden dilediği şekilde gıda, temizlik ve kırtasiye alışverişi yapabiliyor

- Van Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunan 34 aileye de 53 bin TL nakdi yardımda bulunuldu



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VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi'nin dezavantajlı ailelere verilmek üzere çıkarttığı sosyal kartların dağıtımına başlandı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda kentteki dezavantajlı aileler için sosyal kart uygulaması başlattı. Sosyal hizmet uzmanları tarafından sahada tespit edilen ailelere sosyal kartlar birey sayısına göre veriliyor. Üst limiti 350 lira olan kartlarla aileler belirlenen marketlerden dilediği şekilde gıda, temizlik ve kırtasiye alışverişi yapabiliyor. Ağustos ayından bu yana uzmanlar tarafından tespit edilen yaklaşık bin kişiye kartların dağıtımı yapıldı. Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunan 34 aileye de 53 bin TL nakdi yardımda bulunuldu.

Van'da yaşayan dezavantajlı aileler ve kişilere ulaşmak için tespitlerin devam ettiğini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erkan Akın, "Amacımız kentteki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmak. Bunu yaparken de çok titiz şekilde davranıp vatandaşımızı rencide etmekten uzak duruyoruz. Bunun için bu kartlar çok önemli. Her ay Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu kartlara aile birey sayısına göre para yatırılıyor. Ailemiz de anlaşmalı marketlere giderek alışverişini istediği gibi gönül rahatlığıyla yapabiliyor. Ailelerimiz şu anda bu uygulamadan oldukça memnun" dedi.

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