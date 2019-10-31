Yunan siyasiler bastırdı AEK ve Olympiakos kadro dışı bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

2021 Hentbol Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grupta Belçika ve Estonya ile mücadele eden A Milli takımımızın oyuncuları ve teknik kadro, Belçika maçının ardından Mehmetçik için asker selamı vermişti. Takımda bulunan ve Yunanistan'da forma giyen iki sporcu Yunan siyasilerin 'kadro dışı bırakın' baskısı sonrasında adeta linç edildi. Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Durmuş Ali Tınkır spor kulüpleri iç tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle kulubün disiplin kurulu tarafından kontratı fesh edilerek kadro dışı bırakıldı. AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul'a da aynı gerekçeyle kulubü para cezası uyguladı ve sözleşmesini 3 aylığına durdurdu.