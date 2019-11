AK Parti Türkiye’nin garantisi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin 39 il ve büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldi. Erdoğan, şunları kaydetti:* Partimize gönül vermiş emek vermiş, eskilerin dediği gibi teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden, hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.* Son dönemde yaşadığımız hadiseler bize bir gerçeği çok net bir şekilde göstermiştir. Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır.* AK Parti çatısı altında terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, her görüşe yer vardır, olmalıdır. Bu hareketi ileriye taşıyacak fikri, samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir.* 7. Büyük Kongre sürecimiz metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz, yenilenmiş, tazelenmiş şekilde tekrar yola devam olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır.