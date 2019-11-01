Altun’dan annelere videolu destek

BUGÜN NELER OLDU

Annelerin, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için Diyarbakır'da HDP önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin hazırlanan videoyu paylaşıp, annelere destek verdi. Kürtçe bir ağıtla başlayan, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mekânlarının yer aldığı videoda, çocuklarına kavuşma ümidi taşıyan annelerin görüşlerine de yer verildi. Uluslararası toplumun bu savaş suçu karşısında sessiz kaldığını vurgulayan Altun, İngilizce mesajında, "Kürt ve Türk anneleri, terör örgütü PKK/YPG'nin yıllardır çocukları tuzağına düşürmesine karşı seslerini yükseltiyorlar. PKK/YPG'nin yıllardır yaşattığı şiddetin ve çocukları kaçırıp saflarına katmasının en büyük kurbanı Kürt anneleridir. Terör örgütünün tehditleriyle sessizliğe mahkûm edilen bu anneler artık konuşmaktan korkmuyorlar, 'yeter!' diyorlar. Bütün terör örgütleri benzer tuzağa düşürme yöntemlerini kullanıyorlar ve benzer gruplardan destek alıyorlar. En çok da sivillere zarar veriyorlar. Bu anneler çocuklarını geri istiyor. Uluslararası toplum onları dinleyecek mi?" ifadelerine yer verildi.