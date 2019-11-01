Bankamatik değil alın teri

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce belediye işçilerine, "CHP'nin kazanacağı hiçbir belediyede işçi çıkarılmayacak. Namus sözü veriyorum" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözünde durmadığı gibi CHP'li belediyelerin ekmeğinden ettiği binlerce işçiye önceki gün partisinin grup toplantısında 'bankamatik işçisi' iftirası attı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere CHP'lilerce işten çıkarılan binlerce emekçi, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına tepki gösterdi.O işçilerden biri de İBB'nin işten çıkardığı temizlik işçisi Metin Karadeniz. Geçen yıl Beyoğlu'da temizlik yaparken içinde bin 700 dolar para bulunan cüzdan bulup paranın sahibine teslim ettiği için Beyoğlu Belediyesi tarafından ödüllendirilen Karadeniz, Kılıçdaroğlu'nun 'bankamatikçi' sözünün kendilerini yaraladığını belirterek "Alın teriyle çalıştım ben. Parasızlıktan dolayı evlenemedim bile. Bizi ekmeğimizden ettiler. İki aydır perişan haldeyim. Bankamatik memuru olduğumuzu ispat etsinler, bugüne kadar aldığım maaşları da borçlanıp iade ederim" dedi. Mağdur işçilerin söyledikleri ise şöyle:Kılıçdaroğlu, seçimden önce namus sözü vermişti. Ne oldu o söze? Çalışma saatlerimiz formlar halinde tutuldu. Gelsin ya da bir komisyon kursun kendi ekibinden evrakımız, dosyalarımız incelensin.Kılıçdaroğlu'nun gerçeği öğrenmek gibi bir niyeti varsa kendisini İBB'nin önüne bekleriz.Bankamatik memuru nedir? Bu şekilde itibar zedelemesi yapılabilir mi? Madem bizler bankamatik memuruyuz. Buyursun gelsin belgeleri çıkartalım. Bakalım sonuç ne çıkacak.Seçimden önce kapı kapı gezip söz verenler, bugün yüzümüze bakmıyor. İftira atmanın da bir sınırı vardır. Belirli bir yerde de vicdan azabı çekersin. Ama galiba konuşurken vicdanları evde bırakıp öyle konuşmaya başlıyorlar.Bu söylemler suçlarını örtmenin bir aracı. Artık milletimiz bu iftiralara inanmıyor. Doğru olmayan bir suçlama ile siyasetlerini devam ettiremezler. Hak dediler, en büyük hakkı yediler. Adalet dediler en büyük adaletsizliği yaptılar.İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nden çıkarılan evli bir çocuk babası Fikret Laçinkaya, "Benim gibi işten çıkartılan arkadaşlarımızın hepsi gece gündüz çalışan insanlardı. Hiçbiri bankamatik memuru ya da işçisi değildi. Önceki gün Kemalpaşa Belediyesi'nden 17 temizlik işçisi daha çıkartıldı. Bankamatik memuru iftirası atarak yaptıkları haksızlığı haklıymış gibi gösteremezler" dedi.İzmir'de CHP'li Torbalı Belediyesi'nden çıkartılan Koray Koç, "Kılıçdaroğlu'na yakışmayan bir söylem. Ben onların başkanlığı döneminde de belediyede çalıştım. Madem biz bankamatik memuruyuz, niye şimdiye kadar hakkımızda bırakın işe gelmemeyi geç kaldığımıza dair bir belge ve tutanak yok. Alın terimizle aldığımız maaşın hakkını vermiş insanlarız" dedi.Giresun'da CHP'li Tirebolu Belediyesi'nden çıkarılan Deniz Durmuşoğlu, "Kılıçdaroğlu seçim öncesi 'hiç kimseyi işten çıkarmayacağız' dedi. Tabiki bu da yalandı. İlk iş bizi işten çıkardı. Kılıçdaroğlu ise işten çıkarılan biz işçilere 'bankamatik memuru' dedi. Hem bizi mağdur ettiler, hem de iftira atıyorlar. Yazıklar olsun" diye konuştu.Adana'nın CHP'li Ceyhan Belediyesi tarafından sosyal medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle işine son verilen ve çıkarıldıktan sonra da 'bankamatik memuruydu' denilen Ayşe Dürüst, "Bize bankamatikçi diyorlar. Madem söyledikleri doğruysa, bunu belgeleriyle ortaya çıkarsınlar. İnsanları bu şekilde zan altında bırakmak qhangi vicdana sığar. Allah onları bildiği gibi yapsın" diye konuştu.SABAH