Bankamatik değil alın teri

31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce belediye işçilerine, "CHP'nin kazanacağı hiçbir belediyede işçi çıkarılmayacak. Namus sözü veriyorum" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözünde durmadığı gibi CHP'li belediyelerin ekmeğinden ettiği binlerce işçiye önceki gün partisinin grup toplantısında 'bankamatik işçisi' iftirası attı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere CHP'lilerce işten çıkarılan binlerce emekçi, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına tepki gösterdi.
İSPATLASIN MAAŞIMI GERİ VERİRİM
O işçilerden biri de İBB'nin işten çıkardığı temizlik işçisi Metin Karadeniz. Geçen yıl Beyoğlu'da temizlik yaparken içinde bin 700 dolar para bulunan cüzdan bulup paranın sahibine teslim ettiği için Beyoğlu Belediyesi tarafından ödüllendirilen Karadeniz, Kılıçdaroğlu'nun 'bankamatikçi' sözünün kendilerini yaraladığını belirterek "Alın teriyle çalıştım ben. Parasızlıktan dolayı evlenemedim bile. Bizi ekmeğimizden ettiler. İki aydır perişan haldeyim. Bankamatik memuru olduğumuzu ispat etsinler, bugüne kadar aldığım maaşları da borçlanıp iade ederim" dedi. Mağdur işçilerin söyledikleri ise şöyle:
İTİBARIMIZI ZEDELİYORLAR
İSPARK'tan çıkarılan Umut Aydoğan:
Kılıçdaroğlu, seçimden önce namus sözü vermişti. Ne oldu o söze? Çalışma saatlerimiz formlar halinde tutuldu. Gelsin ya da bir komisyon kursun kendi ekibinden evrakımız, dosyalarımız incelensin.
Mehmet Akgül:
Kılıçdaroğlu'nun gerçeği öğrenmek gibi bir niyeti varsa kendisini İBB'nin önüne bekleriz.
Yavuz Akyüz:
Bankamatik memuru nedir? Bu şekilde itibar zedelemesi yapılabilir mi? Madem bizler bankamatik memuruyuz. Buyursun gelsin belgeleri çıkartalım. Bakalım sonuç ne çıkacak.
Abdurrahman Türk:
Seçimden önce kapı kapı gezip söz verenler, bugün yüzümüze bakmıyor. İftira atmanın da bir sınırı vardır. Belirli bir yerde de vicdan azabı çekersin. Ama galiba konuşurken vicdanları evde bırakıp öyle konuşmaya başlıyorlar.
Cemil Çiftçi:
Bu söylemler suçlarını örtmenin bir aracı. Artık milletimiz bu iftiralara inanmıyor. Doğru olmayan bir suçlama ile siyasetlerini devam ettiremezler. Hak dediler, en büyük hakkı yediler. Adalet dediler en büyük adaletsizliği yaptılar.
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK
İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nden çıkarılan evli bir çocuk babası Fikret Laçinkaya, "Benim gibi işten çıkartılan arkadaşlarımızın hepsi gece gündüz çalışan insanlardı. Hiçbiri bankamatik memuru ya da işçisi değildi. Önceki gün Kemalpaşa Belediyesi'nden 17 temizlik işçisi daha çıkartıldı. Bankamatik memuru iftirası atarak yaptıkları haksızlığı haklıymış gibi gösteremezler" dedi.
BİR TANE KANIT GÖSTERSİNLER
İzmir'de CHP'li Torbalı Belediyesi'nden çıkartılan Koray Koç, "Kılıçdaroğlu'na yakışmayan bir söylem. Ben onların başkanlığı döneminde de belediyede çalıştım. Madem biz bankamatik memuruyuz, niye şimdiye kadar hakkımızda bırakın işe gelmemeyi geç kaldığımıza dair bir belge ve tutanak yok. Alın terimizle aldığımız maaşın hakkını vermiş insanlarız" dedi.
İFTİRA ATIYOR, YAZIKLAR OLSUN
Giresun'da CHP'li Tirebolu Belediyesi'nden çıkarılan Deniz Durmuşoğlu, "Kılıçdaroğlu seçim öncesi 'hiç kimseyi işten çıkarmayacağız' dedi. Tabiki bu da yalandı. İlk iş bizi işten çıkardı. Kılıçdaroğlu ise işten çıkarılan biz işçilere 'bankamatik memuru' dedi. Hem bizi mağdur ettiler, hem de iftira atıyorlar. Yazıklar olsun" diye konuştu.
HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARDILAR
Adana'nın CHP'li Ceyhan Belediyesi tarafından sosyal medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle işine son verilen ve çıkarıldıktan sonra da 'bankamatik memuruydu' denilen Ayşe Dürüst, "Bize bankamatikçi diyorlar. Madem söyledikleri doğruysa, bunu belgeleriyle ortaya çıkarsınlar. İnsanları bu şekilde zan altında bırakmak qhangi vicdana sığar. Allah onları bildiği gibi yapsın" diye konuştu.
Barış SAVAŞ - Mustafa KAYA - Özgür ÖZDEMİR - Ceyhan TORLAK - Eray ARPAŞİN - Murat KARAMAN /
SABAH