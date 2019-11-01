Boeing'de yeni skandal! acil iniş yaptı!

Avustralya merkezli Qantas havayolu şirketine ait Boeing 737 NG uçağı havadayken bir bölümde yaşanan 'çatlamalar' nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Boeing 737 NG uçaklarında tespit edilen ortak sorun nedeniyle dünya genelinde 50 uçağın havalanmasına izin verilmediği belirtildi.

ASLA İZİN VERMEYİZ

Uluslararası haber ajansı AFP'de yer alan bilgiye göre; Qantas şirketi tarafından yapılan açıklamada "Bu şekilde bir çatlak oluşsa da bu uçağın güvenliğini anında tehdit eden bir durum değil. Bir uçağın güvenliğinin tam olarak sağlanmaması durumunda uçuşa asla izin veremeyiz" ifadesi kullanıldı.

İNCELEME TALEP EDİLMİŞTİ

Amerikan Havacılık Otoritesi (FAA) geçen ay Boeing 737 NG tipi uçaklar hakkında inceleme yapılmasını talep etmişti. ABD merkezli Boeing şirketi, 13 Mart'tan bu yana 737 serisinin son modeli olan MAX'lerin üst üste iki kaza geçirmesi sonucunda büyük bir zarar yaşamıştı. Şirketin ürettiği 400'e yakın uçağın seferi durdurulurken, 500'ün üzerinde uçağını da teslim edemedi.