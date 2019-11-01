Bugün, İstanbul’da SIFIR ATIK konuşulacak

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ve birçok ülkeden çevreci, bugün İstanbul'da "Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla" temasıyla gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde buluşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin dünyadan ve Türkiye'den birçok katılımcıyı Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde buluşturacağını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'de çevre ve kalkınma alanında önemli bir yol katedilmesini sağlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında Haliç kongre Merkezi'nde yapılacak zirve, gün boyu çeşitli oturumlarla, kaynakların daha verimli kullanılması, küresel ve Türkiye özelinde yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesine olanak sağlayacak" diye konuştu.Zirvede 'Küresel Sorunlara Kentsel Çözümler: Şehirlerde Sıfır Atık', 'Yerel Yönetimlerde Atık Yönetimi ve Finansmanı', 'Döngüsel Ekonomide Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Kaynak Verimliliği' oturumları düzenlenecek.