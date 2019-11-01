Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Çanakkale'de lastik bot içinde 110 kaçak göçmen yakalandı

'de içinde 110 yakalandı

'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na içinde geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 110 , Sahil Güvenlik  ekipleri tarafından yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 1.11.2019 08:45 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 08:46
Çanakkale'de lastik bot içinde 110 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu ile Güneş Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti. Operasyonda durdurulan harekat halindeki iki ayrı lastik bot içinde 74'ü Afganistan, 21 Suriye, 7 Somali, 4 Lübnan, 2 Filistin ve 2 Kamerun uyruklu olmak üzere toplam 42'si çocuk, 31'i kadın ve 37'si erkek olmak üzere toplam 110 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale'de lastik bot içinde 110 kaçak göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN