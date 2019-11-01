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’li ’nin RTÜK üyeliği düşürüldü

Giriş Tarihi: 1.11.2019
CHP’li Faruk Bildirici’nin RTÜK üyeliği düşürüldü
CHP kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçilen Faruk Bildirici'nin üyeliğini siyasi davrandığı ve tarafsızlığını yitirdiği, kanun ve mevzuata aykırı davrandığı gerekçesiyle düşürdü. Başkanlık Makamının sunduğu dilekçede, Bildirici ile ilgili siyasi tarafsızlığını yitirmek, denetlemekle yükümlü olunan medya hizmet sağlayıcılara karşı tarafsızlığını yitirmek, Üst Kurul toplantılarının gizliliğini ihlal etmek, yargı kararlarına muhalefet etmek ve Üst Kurul'u, Üst Kurul Üyeleriyle çalışanlarını hedef almak "gibi yasa ve yönetmeliklere aykırı 5 durumun tespit edildiğine yer verildi. Dilekçeyi gündemine alarak değerlendiren Üst Kurul üyeleri oylamada Bildirici'nin Üst Kurul üyeliğinden çekilmiş sayılmasına oy çokluğuyla karar verdi. ANKARA
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CHP’li Faruk Bildirici’nin RTÜK üyeliği düşürüldü
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