Emniyet DEAŞ’ı 5 yılda çökertti

BUGÜN NELER OLDU

Ağustos 2016'da Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı'ndan sonra gerilemeye başlayan ve Türkiye'deki hücrelerini uyutarak kripto faaliyetlere yönelen DEAŞ terör örgütü Emniyet'in hummalı çalışmaları ile büyük darbe yedi. SABAH, elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin ABD tarafından öldürüldüğü DEAŞ'la ilgili güncel emniyet ve istihbarat raporlarına ulaştı.Bu raporlara göre Türkiye'deki kripto DEAŞ hücreleri beş yılda yapılan sistematik operasyonlarla yok edilirken, örgütün para kaynakları G-87 koduyla işaretleme ve 'hayalet banka' adı verilen sistemin çökertilmesiyle kesildi. SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı rapora göre DEAŞ'ın mali kaynakları ve bu kaynakların transferi de emniyet birimlerinin titiz çalışması sayesinde kısa sürede tespit edildi. Bir yerden bir yere 'Hawaladar' adını verdikleri sistem üzerinden uluslararası dolaşıma sokmadan para transferi gerçekleştiren DEAŞ'lılar, bu sayede istedikleri ülkede yapacakları eylemleri finanse etti. Terör örgütünün bankacılık sistemi ülkemizdeki yabancı uyruklu şahısların açmış oldukları kuyumcu, döviz ofisi, market vb. işyerlerinden aynı kişilerin ya da yakınlarının sahibi olduğu çatışma bölgelerinde bulunan işyerleri aracılığı ile şahıslara komisyon karşılığı elden para transferlerinin yapılmasıyla gerçekleşti. Sistem, parayı dolaşıma sokmadan sadece örgütün güvenilir kişileri arasında değiş-tokuşundan oluşuyordu. Terörist, Türkiye'den Suriye'ye para göndermek istediğinde DEAŞ'ın Hawaladar şubesine geliyor veburaya gönderim için altın veya değerli eşya bırakıyordu. Bu eşyalara belirlenen tutar gönderilecek yerdeki Hawaladar şubesine bildiriliyordu. Söylenen şube hangi ülkede ise öngörülen tutar, söylenen kişi adına kenara ayırılıyordu. Ve o kişi gidip adına ayrılan parayı alıp gerçekleştireceği eylemler için parayı kullanıyordu. 16 Mart 2018 ve 22 Eylül 2018 arasında sadece İstanbul'da bu sisteme dahil edilen piyasa değeri 20 milyon TL olan altın ve döviz ele geçirildi. Türk Emniyeti Türkiye'den DEAŞ cephelerine geçmek isteyenlere örgütün verdiği Hicret Yolları isimli kitapçığı da deşifre etti. Bugüne kadar büyük bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişi gözaltına aldı. 151 ayrı ülkeden 77 bine yakın şahsa Türkiye'ye giriş yasağı koydu. 7 bin 600 kişiyi ise örgütle irtibatı nedeniyle sınır dışı etti. Türkiye; 2014'te 19, 2015'te 65, 2016'da 156, 2017'de 198, 2015'te 215 ve 2019'un ekim ayına kadar ise 134 DEAŞ operasyonu gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sonucunda toplam 720 DEAŞ'lı tutuklandı.