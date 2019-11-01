Erdoğan’ı İngiltere’de cami açılışına davet etti

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam'ı kabul etti. Yusuf İslam, Erdoğan'ı, başkanlığını yürüttüğü Müslüman Akademisyenler Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle İngiltere'de inşa edilen Cambridge Camisi'nin gelecek ay yapılacak açılış törenine davet etti. Çevre dostu caminin inşa sürecindeki yardımları nedeniyle Erdoğan'a teşekkür eden Yusuf İslam, Barış Treni Projesi'nin Türkiye'den başlayacağı de bilgisini verdi. Yusuf İslam, Erdoğan'a 'Barış Treni' adlı şarkısını simgeleyen bir lokomotif maketi takdim etti.