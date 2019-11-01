FETÖ'nün "mahrem imamlarına" yönelik operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve onlara "mahrem imamlık" yaptıkları belirlenen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda yakalanan 25 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan zanlılardan 16'sının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdiği öğrenildi.

Konya merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 22 Ekim'de örgütün TSK'ye yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alınmıştı.