Fuat Oktay’dan ABD Temsilciler Meclisi’ne tepki: Bu talihsiz adımlar bizim nazarımızda hükümsüzdür

Oktay, dün Ankara'da Türkiye-Katar İş Forumu'na katıldı. Oktay, özetle şöyle dedi:

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ GÖSTEREN İKİ ÜLKE

"15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sonrasında da, PKK/YPG'ye karşı yürüttüğümüz mücadelede de bölgede istikrar yönünde attığımız adımlarda da Katar'ı daima yanımızda bulduk. Biz de aynı şekilde Haziran 2017'de Arap dörtlüsünün Katar'a karşı uygulamaya koyduğu ambargo karşısında tereddüt etmeden Katarlı kardeşlerimizin yanında olduk. Özellikle Suriye'yi terör örgütlerinden temizlemek ve Suriyeli sığınmacıların yurtlarına dönmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Barış Pınarı Harekâtı'na Katar'ın verdiği destek bizler için çok önemlidir.Kahraman Mehmetçiğimiz barış koridoru olarak belirlenen bölgenin her bir noktasını terörden temizlemeye ve kalan tuzakları yok etmeye başarıyla devam etmektedir. "

BİZİM NAZARIMIZDA HÜKÜMSÜZ

"Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin ikiyüzlü tavrını açıkça ortaya koymuştur. Bu tavır, Katar'a karşı Arap dörtlüsü tarafından uygulanan haksız ambargo ve yaptırım kararlarının arkasındaki zihniyetle aynıdır. Geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen yaptırım yasa tasarısı ve sözde Ermeni Soykırımını tanıyan karar da aynı fırsatçı zihniyetin tezahürüdür. Bu talihsiz adımlar bizim nazarımızda hükümsüzdür. Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki; tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, dostlarıyla yürüyen, sahada sözünü söyleyen, sahada ve masada netice alan bir ülke olmaya devam edecektir."

YATIRIM ÇAĞRISI YAPTI

"Türk iş insanlarımızı buradan bir kez daha Katar'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye ve Katarlı firmalarla yeni ortaklıklar kurmaya davet ediyorum. Aynı şekilde Katarlı iş insanlarına da sesleniyorum; Türkiye'deki ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirin; dostluklarımızı perçinleyip hep birlikte kazanalım. Özellikle turizm, gıda, sağlık ve imalat sanayi alanında Türkiye'deki fırsatları değerlendiren Katarlı iş insanı sayısının artmasını arzu ediyoruz. "Türk Müteahhitler sahip oldukları işgücü, tecrübe ve birikim ile Katar'a önemli katkılar sunmaktadır. Katar'da özellikle 2022 Dünya Kupası dâhil ev sahipliği yapacağı uluslararası organizasyonlar açısından alt yapının çok önemli olduğunu biliyor; alt yapı alanında işbirliklerinin çeşitleneceğine inanıyorum."

2,3 MİLYAR DOLAR POTANSİYELİN ÇOK UZAĞINDA

"İki ülkenin karşılıklı ekonomik ilişkilerinin toplamının 30 milyar dolar seviyesine ulaşmış olması sevindiricidir. Son 10 yılda ikili ticaret hacmimiz yüzde 84 oranında artış göstererek, 2018 yılında 2,3 milyar dolara ulaşmıştır. Ülkelerimiz arasındaki derin kardeşlik bağları göz önünde bulundurulduğunda bu rakamların potansiyelin çok uzağında olduğu aşikârdır."