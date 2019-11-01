İlker Başbuğ Beyoğlu Sohbetleri’ne konuk oldu: "Barış Pınarı Harekatı zorunluydu"

Beyoğlu Belediyesi tarafından 'Kurtuluş Mücadelemiz ve Cumhuriyet' temasıyla on ikincisi düzenlenen Beyoğlu Sohbetleri Pera Palace Hotel de gerçekleştirildi. 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un konuk olduğu program açılış konuşmalarının ardından soru cevap şeklinde devam etti. Milli Mücadele yıllarını, Cumhuriyetin ilanından günümüze Atatürk önderliğinde gerçekleşen devrimlerin sonuçlarını anlatan İlker Başbuğ, günümüzde bağımsız ve güçlü Türkiye için atılan adımları da değerlendirdi.

CUMHURİYETİ GÜÇLENDİREREK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız programın açılışında yaptığı konuşmasında, kurtuluş mücadelesinin Beyoğlu'ndan başladığını belirterek, "96 yıl önce Beyoğlu'ndan başlayan bir kurtuluş savaşı mücadelemiz var. Bandırma Vapuru Beyoğlu'ndan Galata Rıhtımı'ndan 16 Mayıs 1919'da Samsun'a hareket etti ve milli mücadelemiz başladı. Bugün de Cumhuriyetimizin ilanının yıldönümü münasebetiyle hem milli mücadelemizi hem de cumhuriyetimizi çok değerli komutanımızdan dinlemek istedik. Büyük medeniyetimizin bize bıraktığı Beyoğlu'ndayız. Beyoğlu farklı inançların, farklı kültürlerin farklı yaşam tarzlarının kendilerini en özgür bir şekilde ifade edebildikleri mekanın adı. Biz hep birlikte cumhuriyetimizin kazanımlarından istifade edecek, hem de cumhuriyeti güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

ATATÜRK 57 YILLIK YAŞAMININ 42 YILINI OSMANLI DÖNEMİNDE GEÇİRDİ

Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki inkılap dönemini anlatan İlker Başbuğ, Atatürk devrimlerinin tarihsel olarak 2. Mahmut döneminde yapılan reformlara kadar gidebileceğini belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk 57 yıllık yaşamının 42 yılını Osmanlı döneminde geçirdi. Doğduğunda 2. Abdülhamit padişah. Mustafa Kemal, doğacak, okula gidecek, subay çıkacak. Çeşitli yerlerde görev alacak. Ömrünün 28 yılı 2. Abdülhamit'in padişahlığında geçen biri var karşımızda. Eğitim, öğretim alanında Abdülhamit zamanında atılan ciddi adımlar var. Atatürk'ün gerçekleştirdiği bazı devrimler 2. Mahmut dönemine kadar gidiyor. Eğitim ve öğretimde, tıpta ilk reformlar onun dönemde atılıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN SARSILAMAZ TEMELLER BİNLERCE SENE EVVEL KURULMUŞTUR

Atatürk'ün 5 Ağustos 1922'de tuttuğu el notlarından okumalar yaparak konuşmasına devam eden Başbuğ, "Türk devletinin temelleri bugün kurulacak değildir. Sarsılamaz temeller binlerce sene evvel önce kurulmuştur. O temellerin üzerine kurulan binanın değiştirilen tarzı ve renklerini bizim toplumsal gayemizle toplumun medeni gerekleri içinde en rahat bir biçimde bu binayı düzelteceğiz. Bu yeni bina dört yeni kolon üzerine yükselecek. Bu 4 kolonda birinci öncelik eğitim, ikinci öncelik iktisat, diğerleri sanat ve imar. 1922'de bunu yazan bir lider var. 2019'a geliyoruz, arzu edilen yerde miyiz? İmar sizin kültürünüzü gösteriyor. Sanat niye önemli? Sanat devrimlerin yayılması için ana araç. Ekonomi, siyasal bağımsızlık için ekonomik bağımsızlık şart. Eğitim, mektep ne öğretecek? Bir milleti kurtarmak için eğitim bilimi lazımdır. Bunun da merkezi okuldur. Bu mekteplerde öğretilecek şeyler insanlığa hürmet, vatan sevgisi, şerefli ve onurlu olmak, bağımsızlık" şeklinde konuştu.

OSMANLI DÖNEMİNDE YAŞANANLAR SOYKIRIM DEĞİL TEHCİRDİR

Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Başbuğ, harekatın başarılı olduğunu ancak YPG'nin terör örgütü olarak dünyaya anlatılmadığını söyleyerek, "Çünkü YPG'nin bitmesini ne Rusya ne de Amerika istiyor" dedi. Başbuğ, ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına ilişkin ise "Soykırım deme konusuna tek yetkili mahkemelerdir. Bu konuda 'siz yetkili değilsiniz' diye bağırmamız lazım. Osmanlı döneminde yaşananlar soykırım değil tehcirdir. Burada özel bir kasıt var. Bu olayın soykırım olduğunu iddia eden devletin ortaya belge koyması lazım. Bu Ermeniler yıllardır araştırıyor. Bulsalar ortaya koymazlar mıydı?" diye sordu.

İLKER BAŞBUĞ'DAN SURİYE YORUMU: "BARIŞ PINARI HAREKATI ZORUNLUYDU"

Barış Pınarı Harekatı'nın zorunlu olduğunu dile getiren eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "AK Parti'nin kazandığı belediyede katıldığım ilk söyleşi oldu. Barış Pınarı Harekatı zorunluydu. Orada hiç tereddüdümüz yok. Sağladığı faydalar var mı tabi ki var. En azından terör koridorunu parçaladınız. Bir Irak modelini Türkiye'de uygulanma olasılığını rafa kaldırdınız. Bu büyük bir başarıdır. Ama esas sorunumuz YPG/PYD ne derseniz deyin terör örgütü olarak kabul ettiremiyorsunuz. Suriye rejimi Güney'den geliyor, siz Kuzey'den geliyorsunuz. Bu ne demektir bitiş demektir. YPG'nin bitmesi demektir. YPG'nin bitmesini de ne Rusya istiyor ne de Amerika istiyor" dedi.