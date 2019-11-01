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: Interpol'ün aradığı 'lı 2 kadın 'te yakalandı

Alınan bilgisine göre, 'te, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından aranan vatandaşı 2 kadın, beraberlerindeki 3 çocukla yaşa dışı yollardan 'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.11.2019 19:09 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 19:28
Son dakika: Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

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Ekipler, Duruca köyü Suriye sınır hattında düzenledikleri operasyonda, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 2 kadını, beraberlerindeki 3 çocukla yakaladı.

Kimlik kontrollerinde, Rusya vatandaşları E.K. ve E.S. oldukları belirlenen teröristlerin, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İnterpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Son dakika: Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı
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