Kılıçdaroğlu’nun bankamatikçileri

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerce işten çıkarılan işçilerle ilgili "Biz, hiçbir işçinin işten atılmasını istemeyiz ama bankamatik işçileri hariç. Yani hiç işe gitmeden belediyeden para alıp geçinenleri kabul etmeyiz" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin bankamatik memurlarını görmezden gelerek söylediği bu sözler şaşkınlık yarattı. CHP'nin bankamatik memurlarını daha önce SABAH gündeme getirmişti. İşte onlardan bazıları:* CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun altı yardımcısı; İlayda Çağla Koçoğlu, Bahar Çetinkaya, Mert Bahçetepe, Nurten Aksüt, Gürsel Yeter ve Nejla Kayabaşı, Kadıköy, Beşiktaş ve Maltepe belediyelerinde göstermelik işe alındı ve işe bile uğramadan 5-8 bin lira arası maaşlar veriliyor.* Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir ile CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un eşi Buket Görgülü Öztunç da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne ait BELDE A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak maaş alıyor.* İBB'nin danışman, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve CHP'li vekillerin yakınlarına 'huzur hakkı' adı altında ballı maaşlar veriyor. İBB'de danışman olan kişilerin belediye iştiraklerinde de yönetim kurulu başkanı olarak atanarak üç maaş alıyor.* CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın bacanağı Eren Sönmez, İBB 1. Hukuk Müşaviri. İSTAÇ ile İSYON'un da yönetim kurulu başkanı olan Sönmez 3 maaşla 40 bin lira alıyor.* İBB danışmanı Murat Ongun'un üç maaşının toplamı 45 bin TL ediyor. Ongun, SABAH'ın önceki haberi sonrası Medya AŞ'den alacağı maaştan feragat edeceğini açıkladı ancak belge göstermedi.