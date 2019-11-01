Kuzey Irak’ta imha operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın 2 gün önce "Kuzey Irak'ta terörle mücadele konusunda yeni sürprizler olabilir" sözleriyle duyurduğu operasyonlardan ilki dün Zaho kenti yakınlarında gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta nefes kesen operasyonla biri üst düzey 3 PKK'lı teröristin bulunduğu aracı imha etti.Türk istihbaratının Irak'ın Kuzeyinde görev yapan birimleri dün saat 16:15'te içerisinde PKK'nın üst düzey sorumlusunun da olduğu belirlenen bir aracın koordinatlarını Ankara'ya bildirdi.Koordinatların gelmesiyle birlikte Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı Pars Filo'dan kalkan mühimmat yüklü F 16 savaş uçakları Irak'ın Zaho kenti Hezewa köyü yakınlarında içinde teröristlerin olduğu aracı tam isabetle vurdu.13 günlük takip sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı terörden arananlar listesinde olduğu öğrenildi. Teröristin, PKK'nın üst düzey sorumlularından olduğu öğrenildi.