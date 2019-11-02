10 yıl da geçse nöbete devam

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Çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 2 ayı geride bıraktı.Yeğeni için HDP önünde oturma eylemi yapan Muhittin Avunan, "Bütün dünya bilsin, HDP bir taşeron örgüttür ve çocuklarımızı onlar götürmüşler. Nasıl götürmüşler ise öyle de getirecekler" dedi. Amca Avunan, "2 ay, 2 yıl değil, 10 yıl da geçse oturmaya devam edeceğim" diye konuştu.Oturma eylemi yapan ailelerden, polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya ise "Burada Diyarbakırlı anne babalar yok, burada Türkiye'nin 81 vilayetinden çocukları PKK tarafından kaçırılan anne ve babalar bulunuyor" dedi.Soğuk ve yağışlı havaya rağmen nöbetlerini sürdüren aileler, kararlılıklarını bir kez daha vurguladılar.Bölücü terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan Ş.G, bulunduğu cezaevinden, 60 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine mektup yazdı. Eylem yapan ailelerin okuduğu mektupta, annelerin eylemine destek verdiğini belirten Ş.G, "Günlerdir evlatları için nöbette olan tüm anne ve babalar, her şeyden önce onurlu ve haklı bulduğum eyleminizi ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Allah yardımcınız olsun" ifadesini kullandı.