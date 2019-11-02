164 CHP’li Yüksek Disiplin Kurulu’nda

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CHPKırklareli'nde sular durulmuyor. CHP aday göstermeyince partisinden istifa edip bağımsız aday olan ve Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kesimoğlu'nu destekleyen 164 CHP'li, kesin ihraç istemiyle şimdi de CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na(YDK) sevk edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Genel Sekreter Vekili Muharrem Erkek imzalı sevk yazısına SABAH ulaştı. Yazıda il disiplin kurulunun aldığı kararın tüzük ve yönetmeliğe aykırı olduğu ifade edildi. Daha önce İl Disiplin Kurulu, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) "Kesin çıkarma cezası" talebini reddetmişti.Partililerden Egemen Karahan "CHP sizin babanızın çiftliği değil. 164 partilimizi size yedirtmeyeceğiz", Özlem Ağırman ise "CHP yönetimi darbecidir, kurultay kaçkınıdır. Topluma karşı toparlayıcılıktan söz edip Abdullah Gül'ü kendilerine eksen edenler, partili evlatlarına karşı haçlı seferi açtılar. CHP yönetimi emparyalistlerin uşaklığı ile sessiz muhalefet yaparken koltuklar için evlatlarını yiyor" diyerek tepki gösterdi. Kesimoğlu da "Gönül Birliği" adını verdikleri, yol arkadaşları hakkındaki disiplin kararını üzüntüyle öğrendiğini söyledi.