Adil Öksüz’ü saklayanlara dava

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün İstanbul'da saklanmasına yardım eden 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında yer alan Alper Karabulut ve Zafer Çay, firari Cihat Yıldız ve Marmara Bölgesi'ndeki astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki havacı askerlerden sorumlu Rüştü Karakaya sanık olarak yer aldı. Savcılık, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. İddianamede, Adil Öksüz'ün adım adım kaçışı da anlatıldı. Sanıkların yargılanmasına 9 Ocak'ta başlanacak.Bu arada Akıncı'da yakalanan Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Ankara 23. Ağır Ceza'da görülen duruşmada, 2 sanığa görevi kötüye kullanmaktan 5'er ay hapis, 24'üne ise beraat kararı verildi. İki sanığın dosyası ise ayrıldı.