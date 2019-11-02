Antalya Belediyesi 307 işçiyi daha işten çıkardı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (ASMEK) çalışan 307 kişi işten çıkarıldı. Kurslarda eğitmenlik yapan 307 kişinin çıkarılmasına, "İşe girerken saat başına anlaşmalarının kanunsuz olduğu" gerekçe gösterildi. İşten atılanlar "Zaten asgari ücret anlaşmamız vardı ama onu da alamıyorduk" diyerek tepki gösterdi. Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, bugüne kadar CHP'li belediyeden işten çıkarılanların sayısının 600'ü bulduğunu ifade ederek "Bu kadar insan bundan sonra evlerine ekmek götüremeyecek. Zulüm ile abad olunmaz. Başkan Muhittin Böcek belediye bütçesinin olmadığını söylüyor ancak Altın Portakal Film Festival'inde dağıtılacak olan ödüller için bütçe ayrılıyor" dedi.