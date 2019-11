Bakan Kurum: Boğaziçi’nde yetki zaten İBB’de değil

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum zirve sonrası gazetecilerin "Boğaziçi'nin denetim ve imar yetkisi" ile ilgili sorularına yanıt verdi. Kurum, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yetkisini alma durumu söz konusu değildir. Şu an yetki zaten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında değildir. Şu an yasa gereği imar planı yapma yetkisi Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün teklifi ve Bakanlığımızın onayı ve uygun görüşüyle Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu'ndadır. Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun Başkanı Cumhurbaşkanı'mızdır ve üyeleri vardır" dedi. Kurum, "Dünyanın incisi" olarak tanımladığı İstanbul Boğazı'nın siluetini daha iyi noktalara çekecek ve yeşil alan miktarını artıracak bir çalışmanın, Boğaz'a nazır belediyelerin de içinde olacağı şekilde yapılacağını anlattı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sıfır Atık Projesi ile ilgili şu bilgileri paylaştı: "4 milyon 500 bin ton ambalaj, 110 bin ton elektronik eşya, 105 bin ton bitkisel atık; 384 bin ton lastik atığını kaynağında ayrı topladık ve geri kazandık. Ekonomik karşılığı ise on binlerce ağacımızın kurtarılması, milyonlarca liralık tasarruf, binlerce dönüm tarım arazisi için organik gübre, binlerce ton su ve enerji tasarrufu oldu. 9 aylık süre zarfında poşet kullanımının 3 milyar 204 milyondan 732 milyona düştü. 9 ayda yüzde 77 oranında bir azalma oldu."Sıfır Atık Zirvesi kapsamında, bu yıl ikinci kez yılın çevreci proje, kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri verildi. 6 ayrı kategoride sunulan ödüllerden "Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü"nün sahibi Sincan Belediyesi, Alanya Belediyesi, Pendik Belediyesi, Bucak Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi oldu. Belediyelerin her biri bünyelerinde gerçekleştirdikleri geri dönüşüm projelerinin yanı sıra kamuyu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarıyla bu ödüle layık görüldü. "Sıfır Atık Özel Sektör Ödülü" kategorisinin kazananı Arçelik, elektronik atıkları geri dönüştürmeye yönelik projesiyle bu ödülü almaya hak kazandı. TURMEPA, Sıfır Atık Mavi Projesi'ndeki etkin rolüyle "Sıfır Atık Sivil Toplum Ödülü"ne layık görüldü. Sıfır Atık İnovasyon Ödülü iki ayrı gruba verildi. İlk ödül sıfır atık sıfır enerji evi konseptli Reyard Evi projesiyle İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Team Boshphorus'a verilirken ikinci ödül, Yapay Zekâlı Katı Atık Ayıklama Makinası projesiyle Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin oldu.