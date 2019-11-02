Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, Çengelköy’de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Erdoğan, Çengelköy’de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti Başkan Erdoğan, İstanbul Çengelköy’de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar kendileriyle sohbet eden Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundular. Bir vatandaşın Erdoğan'ı uğurlarken "Allah'a emanet ol Reis'im" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 2.11.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 14:52