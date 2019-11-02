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Başkan Erdoğan, Çengelköy’de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Erdoğan, İstanbul Çengelköy’de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar kendileriyle sohbet eden Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundular. Bir vatandaşın Erdoğan'ı uğurlarken "Allah'a emanet ol Reis'im" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 2.11.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 14:52
Başkan Erdoğan, Çengelköy’de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne giden Erdoğan yolda makam aracını durdurdu. Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Çengelköy'de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.


"ALLAH'A EMANET OL REİS"

Bir vatandaşın Başkan Erdoğan'ı uğurlarken "Allah'a emanet ol Reis'im" şeklinde seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Başkan Erdoğan, Çengelköy’de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti
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