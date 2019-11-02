CHP’li büyükşehir belediye başkanları İzmir’de toplandı

BUGÜN NELER OLDU

İlkiİstanbul'da gerçekleştirilen CHP'li büyükşehir belediye başkanları çalıştayının ikincisi İzmir'de yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada "Yönettiğimiz şehirlerin toplam nüfusu yaklaşık 40 milyon. Yani ülkemizin yarısına tekabül ediyor" dedi. Yaklaşık 2 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle büyükşehir belediye başkanları olarak Ankara'da toplantıya katıldıklarını hatırlatan Soyer, orada tespit edilen yerel yönetimler komisyonuna davet edilmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi. Çalıştaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen da katıldı.