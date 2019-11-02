Güvenli Bölge’de ilk ortak devriye

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de imzalanan tarihi mutabakatta belirlenen yol haritası planlandığı şekilde sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Suriye topraklarında terör örgütlerine yönelik 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından hem ABD hem Rusya ile varılan mutabakatlarla sağlanan Güvenli Bölge'de Türk ve Rus askerleri ilk ortak kara devriyesini yaptı. Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de imzalanan 13 maddelik mutabakat kapsamında, teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik süre geçen salı günü saat 18.00'de sona ermişti. Terör örgütü YPG/PKK mensuplarının Güvenli Bölge'den çekilmesi sonrası Türk-Rus ortak devriyesi kararı alınmıştı.Bu karar doğrultusunda ilk Türk-Rus ortak kara devriyesi dün gerçekleştirildi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli Köyü yakınlarından zırhlı araçlardan oluşan TSK konvoyu, sınırı geçerek Suriye'nin Resulayn ve Derbesiye kentleri arasında kalan bir noktada dün saat 12.00'de Rus askeri konvoyuyla buluştu. Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ve Kamışı'nın 30 kilometre batısında, Dırbesiye bölgesinde yapılan ortak devriye, 4'ü Türkiye 4'ü Rusya'ya ait olan 8 zırhlı araçla icra edildi. Devriyeye bir İHA da havadan iştirak etti. Devriye sırasında yoğun güvenlik önemleri alındı. Sınır hattı boyunca gözetleme ve ateş gücü yüksek zırhlı araçlar devriyenin güvenliğini sağlamak için konuşlandı. 4 Türk Zırhlı Personel Taşıyıcısı (ZPT) ile 5 Rus Zırhlı Personel Taşıyıcısı 10 kilometre derinlikte 87 kilometrelik bir hat boyunca devriye gerçekleştirdi. Türk ve Rus askerleri 70 kilometrelik hat boyunca birçok noktada durup, PKK/YPG'li teröristlerin geride bıraktığı tünel, hendek, tahkimatlar ve geri çekilme süreciyle ilgili incelemeler yaptı. İlk devriye 4 saat 10 dakika sürdü. Milli Savunma Bakanlığı da Türk-Rus ortak devriyesi için twitter'dan yaptığı açıklamada ise, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı" denildi.