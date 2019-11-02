‘Hak geçmesin diye yarım saat fazla çalışan insanlarız’

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Haziran seçimlerinin ardından koltuğa oturan yeni yönetimince Metro A.Ş.'deki işinden çıkarılan 3 çocuk babası temizlik işçisi Suat Keser(38), TBMM'deki konuşmasında CHP'li belediyelerin çıkardığı işçiler için "bankamatikçi" ifadesini kullan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "Bizler temizlik işleri yapan, çöp toplayan ve alın teriyle çalışan en alt işçileriz. Bizden bankamatik çalışanı nasıl olur anlamıyoruz" diyen Keser, "Bizler sabahın saat 05.00'inde kalkıp işimize gidip saat 16.00'da paydos eden işçilerdik. Alın terimizle çoluk çocuğumuza helal kazanç yedirmeye çalışan insanlarız. Bizler hak geçmesin diye 15.30'da işi bırakmamız gerekirken 16.00'da işimizi bırakarak yarım saat fazladan çalışan insanlarız" dedi. Suat Keser çalışırken bir ev almak isterken dolandırıldıklarını ve eve haciz gelip koltukları ve eşyaları topladıkları için yerde oturduklarını söyledi. Bir mesajla işten atıldıklarını belirten Keser, astım hastası oğlu Çınar'ın tedavisinde ve kızı Melek'in bakımında zorlandıklarını, eşinin de böbrek yetmezliği ile kalp ve beyin damarlarında tıkanma yaşandığını ifade etti. Keser'in eşi Yasemin Keser ise komşuların yardımıyla çocukları okula gönderebildiklerini başkalarına muhtaç hale getirildiklerini söyledi. Yasemin Keser, "Stresten dolayı saçlarımım dökülmeye başladı. Aylık 750 TL kirayı ödeyememe riski ile karşı karşıya kaldık. Eşten dosttan aldığımız yardımlarla çocukları okula gönderdik. Borçlardan dolayı evdeki koltukları ve eşyaları haciz ettiler. Yerde oturuyoruz. Eşim yönetici değildi neden çıkarıp tüm aileyi perişan ettiler" dedi.