Hatay şehidini uğurladı

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan (30), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Sarıcan'ın naaşı, Kuzuculu Mahallesi'ndeki babaevinde getirilerek helallik alındı. Kuzuculu Camisi'ndeki törene ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bir çocuk babası şehidin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Anne Ummuhanı Sarıcan, oğlunu son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı. Şehidin, 4 gün sonra bir yaşına girecek olan kızı Asel Sarıcan'ın doğum gününü kutlamak için izinle memlekete gelmeyi planladığı öğrenildi. Bu arada Van Çaldıran'da güvenlik korucusu Nusret Yalçın, silahın kazara ateş alması sonucu şehit oldu.SABAH