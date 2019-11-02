İkinci yargı paketi af yasası son durum! Genel af yasası çıkacak mı?

İkinci yargı paketi kapsamında meclise sunulan Genel af yasası ile ilgili araştırmalar sürüyor. Cezaevinde yatan binlerce hükümlü ve ailelerinin merakla beklediği teklif ile ilgili çalışmaların devam edildiği ve henüz sonuçlanmadığına ilişkin açıklamalar gündeme gelmişti. Sürece ilişkin tüm detaylar özellikle son zamanlarda birçok vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor. AK Parti Sözcüsü Çelik konuyla ilgili son durumu paylaştı. Peki, ikinci yargı paketi af yasası ne zaman sonuçlanacak? Af yasası ne durumda?

İKİNCİ YARGI PAKETİ AF YASASI ÇIKACAK MI?

Genel af yasası ile ilgili olarak AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bu konuda büyük bir hassasiyet var. Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. Karşılıklı olarak çalışılıyor, AK Parti kendi çalışmasına henüz son noktayı koymadı. Biz bir defaya mahsus bir ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız. 'Bir defaya mahsus bir ceza indirimi verelim' demenin başka semptomları olduğunu geçmişteki birtakım örneklerden gördük. Bunun yerine bir sistem değişikliği en mantıklı yoldur. Mevcut durumda bir cezasızlık algısı gibi bir durum söz konusu olmamalıdır" dedi.

Çelik, konuşmasının sonunda KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a Barış Pınarı Harekatı'na verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür etti.

AF YASASI İLE İLGİLİ SON DURUM NE?

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Ancak henüz ceza infaz kanunu ile ilgili değişiklik planı henüz Meclis gündemine gelmedi. Yargı reformuyla ilgili konuşan Naci Bostancı düzenlemeyi Eylül ayının sonuna kadar bitirmek istediklerini söyledi. Meclis gündemindeki son durum göz önüne alındığında af yasasının da eylül sonu veya ekimin ilk haftasında onaylanması bekleniyor.

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ve örgütlü suçlar bu düzenlemeden yararlanamayacak. Bu suçların dışında başka bir suçtan hüküm giymiş olan kişi taslağın yasalaşması halinde infaz süresini tamamladıysa tahliye olabilecek.

İkinci paketin içerisinde bulunan değişikliklerden birisi de infaz süresiyle ilgili olacak. Değişiklikle yer alan bilgilere göre infaz süresi üçte iki değil sürenin yarısı olacak. Yani 10 yıl ceza alan bir hükümlü 5 yıl cezanın infazını çekecek. Uygun şartlar oluşması durumunda da 10 yıl ceza alan kişi 4 yılını içeride bulunduktan sonra 1 yıl da denetimli serbestlikten yararlanabilecek. Ancak henüz af yasasının çıkıp çıkmayacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.