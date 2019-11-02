MİT’in istihbaratı ile SİHA’lar vurdu

BUGÜN NELER OLDU

MİT'in sağladığı istihbarat ve koordinatlar doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerine SİHA'larla düzenlenen nokta operasyonunda, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. 'Sorumlu' düzeyde olduğu belirtilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.* "Kıran-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" adıyla Van'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 PKK'lıdan birinin, 'gri listede' 300 bin TL ödülle aranan 'Karker' kod adlı Muhacir Duman olduğu belirlendi.* Van'da HDP'li Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.* Hakkari'nin Yüksekova ilçesi sınırlarında bulunan İki Yaka Dağları'nda sürdürülen arama-tarama faaliyetlerinde 10 el yapımı patlayıcı ile çok sayıda düzenek ele geçirildi.