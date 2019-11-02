Mülteci şehrini görüştüler

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kahvaltıda bir araya geldi. İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabul, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Erdoğan ve Guterres, Suriye ve güvenli bölge konularını görüştü. Erdoğan, Guterres'ten "BM'ye bağlı donörlere toplantı çağrısı" yapmasını istedi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünü sağlamak için Tel Abyad ile Rasulayn arasında mülteciler şehri kurmakta kararlı olduğunu vurguladı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, kritik görüşme için "Genel Sekreter, Başkan Erdoğan'a BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin güvenli bölge teklifini incelemek ve Türk yetkililerle görüşmek için bir ekip kuracağı bilgisini verdi" dedi. Bu arada Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Afyonkarahisar'daki istişare toplantısına da telefonla bağlandı. Erdoğan, "Barış Pınarı Harekâtı dünyada sembolleşmiştir. Burada bütün terör örgütlerine yönelik toplu bir mücadele verdiğiniz ortaya konulmuştur" dedi. 7 düvelin AK Parti'ye karşı bir gayret içinde olduğunu da kaydeden Erdoğan, "Ama bizi asla koparamayacaklar" diye konuştu.