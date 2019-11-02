Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Şehidin emanetinden Mehmetçikler’e dua

Şehidin emanetinden Mehmetçikler’e dua

FURKAN YAZICI Gündem
Giriş Tarihi: 2.11.2019
Şehidin emanetinden Mehmetçikler’e dua
Suriye'de 2018'de düzenlenen Zeytindalı Harekatı'nda şehit düşen Antalyalı er Muhittin Talha Çalışkan'ı, 2015'te mezun olduğu Antalya Hacı Dudu Mehmet Gebizli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler unutmadı. Şehidin adının yazılı olduğu Kur'an-ı Kerim okulundaki kütüphanede bulundu. Şehidin emanetine sahip çıkan öğrenciler, her fırsatta Kuran'ı okuyup şehitlere dualar gönderiyor. Okulda dün yapılan törende dev Türk Bayrağı açan öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere de selam gönderdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehidin emanetinden Mehmetçikler’e dua
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN