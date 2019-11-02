Şehidin emanetinden Mehmetçikler’e dua

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'de 2018'de düzenlenen Zeytindalı Harekatı'nda şehit düşen Antalyalı er Muhittin Talha Çalışkan'ı, 2015'te mezun olduğu Antalya Hacı Dudu Mehmet Gebizli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler unutmadı. Şehidin adının yazılı olduğu Kur'an-ı Kerim okulundaki kütüphanede bulundu. Şehidin emanetine sahip çıkan öğrenciler, her fırsatta Kuran'ı okuyup şehitlere dualar gönderiyor. Okulda dün yapılan törende dev Türk Bayrağı açan öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere de selam gönderdi.