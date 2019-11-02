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Şehit ailesinin evinin önünde tüp yakan 9 şüphelisi yakalandı

Mersin'de, şehit ailesinin evinin önüne yanar vaziyette iki piknik tüpü bırakan ve iki aracı benzin dökerek kundaklamaya çalışan 9 terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.11.2019 12:05
Şehit ailesinin evinin önünde tüp yakan 9 PKK şüphelisi yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 Şubat 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Recep Aslan'ın ailesinin yaşadığı evin önüne dün gece yanar vaziyette üst üste iki piknik tüpü koyulması ve Abdi İpekçi Caddesi'ndeki iki aracın benzin dökülerek kundaklanmaya çalışmasıyla ilgili operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, adreslerini belirlediği 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde, çok sayıda örgütsel doküman, kitap, çeşitli yayınlar ve dijital materyal ele geçirildi.

Firari 1 şüpheli aranıyor.

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Şehit ailesinin evinin önünde tüp yakan 9 PKK şüphelisi yakalandı
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