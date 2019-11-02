Türkiye’ye çevrilmiş 75 roket tespit edildi

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'da patlayıcı madde yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitrat ele geçirildiğini, Türkiye'ye yönlendirilmiş 75 roket tespit edildiğini açıkladı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Plan Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Piyade Albay Olcay Denizer, düzenlediği basın toplantısında 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili bilgi verdi.Sağlanan huzur ve güvenlik ortamıyla Suriyelilerin bölgeye dönüşlerinin başladığını belirten Denizer, "Tel Abyad'da PKK/ YPG'li teröristlere ait el yapımı patlayıcı madde imalathanesi tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Patlayıcı madde yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir. PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan patlayıcıları arama ve imha çalışmaları kapsamında 400'den fazla mayın ve EYP ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Bölgede Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 roketin tespit edildiğini kaydeden Denizer, şehri saran tünellerin birer birer tespit edilerek betonla doldurulmak suretiyle etkisiz hale getirildiğini dile getirdi. Harekat bölgesinde ele geçirilen 2'si yaralı toplam 18 rejim askerinin 31 Ekim saat 22:00'de Dırbesiye'de Rus muhataplara teslim edildiğini ifade eden Denizer, harekat kapsamında bugüne kadar 10 Türk askerinin şehit olduğunu, 144'ünün yaralandığını, Suriye Milli Ordusundan 133 personelin şehit olduğunu, 495 personelin de yaralandığını söyledi.