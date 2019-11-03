1 milyon mülteci bu kapıdan geçecek

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye'nin Tel Abyad ilçesine açılan gümrük kapısında temizlik çalışmaları başladı. İlçeyi 2015'te terör örgütü YPG'nin

DEAŞ'tan ele geçirerek işgal etmiş ve bu tarihte sınır kapısı iki taraftan da kapatılmıştı. Bölgenin Barış Pınarı Harekâtı ile teröristlerden temizlenmesi sonrasında gümrük kapısının temizlenmesi için, Akçakale belediyesi temizlik işçileri iki gündür gümrük alanında temizlik çalışması yapıyor. Gümrük kapısının diğer eksikliklerinin gözden geçirildiği, eksikliklerinin giderilmesinin ardından, gümrük kapısının önümüzdeki günlerde aktif hale getirileceği öğrenildi. Güvenli bölgeye geçiş için bu kapıdan geçişlerin yapılacağı ve bir milyon Suriyelinin bu kapıyı kullanacağı ifade ediliyor. İHA





YARDIMLAR SÜRÜYOR

Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi tarafından, Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçesindeki sivillere insani yardımda bulunuldu. Resmi ve sivil 26 kurumun iştiraki ile oluşturulan merkezin yaptığı yardımlar kapsamında bugüne kadar 3 bin 56 gıda kolisi, 12 bin şişe su, 1983 kumanya, 1425 hijyen seti, 89 bin 500 torba un, 50 bin 300 ekmek, 1140 battaniye, 250 ayakkabı, 100 koli çocuk bezi, 1500 oyuncak, 1100 gıda dışı paket, 600 konserve ile özellikle çocuk ve bebeklerin ihtiyacı olan 5 bin 440 koli bebek maması, süt ve gofretin bölgeye ulaştırıldığı açıklandı. AA



TÜRKİYE ZİRVEYE HAZIRLANIYOR

Türkiye, Suriye ve Irak'ta yaşanan insani krize bağlı yurtlarını terk eden yüzbinlerce göçmenin dönüşü için diplomatik girişimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda konuya ilişkin Lübnan, Irak ve Ürdün'le gayri resmi temaslar kuran Türkiye, yine bu ülkelerle birlikte uluslararası düzeyde bir zirveye hazırlanıyor. Bakanlar düzeyinde yapılan temasların ardından adımları atılan zirve için genel müdürler düzeyinde çalışmalar başlatılırken, uluslararası konferansın Türkiye'de yapılmasının planlandığı öğrenildi. Organizasyona ilişkin çalışmalar devam ederken zirvenin tarihi önümüzdeki günlerde netleşecek.

BUGÜN NELER OLDU