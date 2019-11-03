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Son Dakika: Bakanlık duyurdu! 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı  Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.11.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 17:36
Son Dakika: Bakanlık duyurdu! 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kentin Kağızman ilçesine bağlı Yolkorur köyü kırsalında düzenlenen operasyonun helikopterlerin de katılımıyla gerçekleştirildiği öğrenildi. Operasyonda teröristlere ait silahların da ele geçirildiği belirtildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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Son Dakika: Bakanlık duyurdu! 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
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