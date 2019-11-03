AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den aHaber'e özel açıklamalar

AK PARTİ İLE DEVLET İŞLER, ÇARKLAR DÖNER HALE GETİRİLDİ!

AK Parti'nin iktidara gelişinin 17. yılına ve bu süreçte yaşananlara ilişkin Canikli "2002 şartlarına baktığımızda Türkiye'nin en sıkıntılı süreçlerinden biridir, devletin temel yapısının çatırdamaya başladığı ve çöküşe gittiği bir süreçti. Devleti oluşturan yapılar arasında bir uyumsuzluk vardı, devlet çarkı dönmüyordu. Ekonomi yönetilemiyordu. Özellikle IMF başta olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarının uzmanları bakanlık koridorlarında cirit atıyordu, onların onayı olmadan karar alınamıyordu. AK Parti ile devlet işler, çarklar döner hale getirildi." açıklamasında bulundu.

SONUCU ETKİLEME KABİLİYETLERİ YOK

Nurettin Canikli, ABD temsilciler meclisinin Ermeni soykırımı yasa tasarısını tekrar gündeme getirmesi ile ilgili olarak, "Bunlar yeni değil, uzun yıllardan beri Türkiye'ye bir tehdit unsuru olarak kullanıyorlardı, eğer şunları yapmazsanız bu sözde soykırım yasasını geçiririz gibi. Bunun dayanağı çok eskilere dayanıyor, kapanmaya şark dosyasının kapanmayan parametlerinden biri. Sonucu etkileme kabiliyetleri yok, Türkiye'nin karar alma mekanizmasını istedikleri kıvama getiriyorlardı, ama bugün artık köprünün altından çok sular geçti. Türkiye eski Türkiye değil, biz şu anda kendi hamlelerimizi yapabiliyoruz" dedi.