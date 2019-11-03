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Bakan 'tan 3 Kasım 2002 paylaşımı

Bugün 3 Kasım 2002'de 'nin tek başına iktidar olarak büyük bir zafete imza attığı genel seçimlerin yıl dönümü. Hazine ve Maliye Bakanı , Türkiye'de büyük bir değişimin ve atılım döneminin başlangıcı sayılan bu tarihe dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 3.11.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 10:21
Bakan Berat Albayrak'tan 3 Kasım 2002 paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından AK Parti'nin büyük bir zafere imza attığı 3 Kasım 2002 tarihini hatırlatan bir video paylaştı. Video Başkan Erdoğan'ın,"3 Kasım'da bayramımız var" sözleriyle açılıyor ve AK Parti'nin hizmet yolculuğu anlatılıyor.

Bakan Berat Albayrak'tan 3 Kasım 2002 paylaşımı

Albayrak yaptığı paylaşımda,"#3Kasım2002'de başlayan millete hizmet yolculuğu, bu kutlu dava, 2023'e, 2053'e, 2071'e kavuşsun. Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz, yolumuzu açık ve kardeşliğimizi daim eylesin." ifadelerine yer verdi..

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Bakan Berat Albayrak'tan 3 Kasım 2002 paylaşımı
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