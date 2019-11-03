Başkan Erdoğan Suriye Sınırında

MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİNİ ZİYARET EDEREK BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı. Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin görüntüler haber merkezimize ulaştı. Erdoğan'a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın eşlik ettiği görüldü.

Başkan Erdoğan ziyaretin ardından valiliğe, daha sonra da Büyükşehir Belediye'sine geçti.

İşte o anlar...