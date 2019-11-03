Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan Suriye Sınırında

Başkan Erdoğan Suriye Sınırında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan müşterek harekat merkezini ziyaret etti ve çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin görüntüler yayınlandı.

Giriş Tarihi: 3.11.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 16:08
Başkan Erdoğan Suriye Sınırında

MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİNİ ZİYARET EDEREK BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı. Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin görüntüler haber merkezimize ulaştı. Erdoğan'a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın eşlik ettiği görüldü.

Başkan Erdoğan ziyaretin ardından valiliğe, daha sonra da Büyükşehir Belediye'sine geçti.

İşte o anlar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan Suriye Sınırında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN