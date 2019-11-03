Başsavcıdan dolandırıcılara ‘hayır’ dersi

Baltayı taşa vuran dolandırıcıların son işleri hayatları boyunca unutamayacakları bir derse dönüştü. Olay 25 Aralık 2017 yılında meydana geldi. Tekirdağ Başsavcısı Güngör Karakoç'u telefonla arayan kimliği belirsiz bir bayan Gala Tv'den aradığını ve 10'uncu yılları sebebiyle gerçekleştirdikleri çekiliş sonucunda Karakoç'a Iphone 6 marka telefon çıktığını söyledi. Karakoç, telefon için herhangi bir bedel ödeyip ödemeyeceğini sorunca karşıdaki kişi telefon için bir ücret ödenmeyeceğini ifade etti. Dolandırmaya çalıştıkları kişinin bir başsavcı olduğundan habersiz olan dolandırıcılar Karakoç'a "Telefonunuz onayınız ile gönderildi. Sigorta bedeli 159 TL ödemeniz olacak. Bu numara bana ait. Ben Feyza Kara ve 27809... barkod numaralı gönderiniz Tekirdağ PTT Şubesi'ne ulaşmıştır.

Bizzat müracaatınız halinde teslim sağlanacaktır" şeklinde mesajlar yolladı. Durumdan şüphelenen Karakoç, kısa bir araştırmadan sonra dolandırılmaya çalıştığını farketti. Derhal soruşturma başlatan savcı söz konusu PTT'ye polis göndererek şüpheli pakete el koydurttu. Polis tarafından açılan pakette cinsel içerikli bir takım kozmetik ürünler olduğu zabıt altına alındı. Polis bu kez 159 TL'nin yatırılacağı posta çekinin izini sürünce şirketin yetkilisi şüpheli Musa Ç. ile Yusuf Hilmi G. simli şüphelilere ulaştı. İki şüphelinin 2.5 yıla kadar hapisleri talep edildi. Ağır Ceza Mahkemesi de suçun niteliğinin değiştiğini gerekçe göstererek dosyayı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Asliye Ceza Mahkemesi de dosyayı uzlaştırmaya gönderdi. Karakoç kendisinin belirleyeceği 40 ihtiyaç sahibi öğrencinin mont, kazak, pantolon, çorap ve ayakkabı olmak üzere toplam 5 parça kombin olmak üzere tepeden tırnağa giydirilmesini istedi. Sanıklar 25 Ekim'de tanzim edilen uzlaştırma şartlarını kabul etti. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 40 ihtiyaç sahibi öğrenci tepeden tırnağa giydirildi. Karakoç, "Bu şekilde bir yol seçmemizin sebebi uzlaştırma ile nelerin yapılabileceğini, ne hayırların işlenebileceğini göstermektir" dedi.