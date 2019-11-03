Son Dakika: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Dün de aynı bölgede 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

BUGÜN NELER OLDU