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Son Dakika: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı: kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.11.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 10:25
Son Dakika: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Dün de aynı bölgede 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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Son Dakika: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
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