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Erdoğan'dan "17'nci yıl" paylaşımı

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , millete hizmette 17 yılı geride bıraktıklarını, bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürümeye devam edeceklerini belirtti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.11.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 14:43
Erdoğan'dan 17'nci yıl paylaşımı

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, " 'Her şey Türkiye için' diyerek çıktığımız yolda, millete hizmette 17 yılı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara, nice zaferlere! AK Parti." ifadelerine yer verdi.

Bir sevdanın hikayesi AK Parti 17 yıldır iktidarda
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Erdoğan'dan "17'nci yıl" paylaşımı
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