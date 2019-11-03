Huzurevine gidip önce güven sağladı, ardından 400 binlik evi 4 bin liraya aldı

İstanbul'da huzurevinde kalan 85 yaşındaki yaşlı kadın güvenini kazandığı 71 yaşındaki Sevgi T. tarafından dolandırıldı. Yaşlı kadın evini satmak için 400 bin lira karşılığında anlaştığı şüpheliye evini sattı. Ardından hesaplarını kontrol eden yaşlı kadın kendisine 4 bin lira gönderdiğini fark ettiği şüpheliden şikâyetçi oldu. Olay ardından Sevgi T. hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 85 yaşındaki Nadide K.'nin ifadesi yer aldı. Yaşlı kadın ifadesinde, 71 yaşındaki şüpheli Sevgi T. ile kaldığı huzurevinde ziyaretine gelmesi üzerine tanıştığını, şüpheliye Fındıkzade'de bulunan evini satmak istediğini söylediğini kaydetti. Şüphelinin evi satın alabileceğini beyan etmesi üzerine 400 bin lira karşılığında anlaşarak birlikte Fatih Tapu Müdürlüğü'ne gittiklerini, şüphelinin evin bedelini hesabına yatırdığını beyan etmesi üzerine satış işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

BİR DE MASRAF ÖDEMİŞ!

Müşteki kadın daha sonra hesaplarını kontrol ettiğinde hesabına 4 bin lira yatırıldığını fark ettiğini, şüpheliyi arayarak sebebini sorduğunu, şüphelinin parayı yatıracağını fakat masraf istendiğini söylediğini ifade etti. Bunun üzerine şüpheliye bin 500 lira daha verdiğini, ancak şüphelinin parasını ödemediğini ve bu nedenle şikâyetçi olduğunu kaydetti.

İDDİALARI REDDETTİ

İddianamede şüpheli Sevgi T.'nin de ifadesine yer verildi. Şüpheli ifadesinde, evin satışı konusunda müşteki ile 95 bin lira karşılığında anlaştıklarını, kapora olarak 4 bin lira ödeme yaptığını, kalan 91 bin lirayı da satış işlemleri sırasında elden müştekiye verdiğini, müştekiyi dolandırmadığını ileri sürdü. İddianamede Fatih Tapu Müdürlüğü'nün cevabi yazısına da yer verilerek Nadide K. adına kayıtlı olan taşınmazın şüpheliye satıldığı ifade edildi.

CİVARINDAKİ EVLER 400 BİN LİRA

İddianamede, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan araştırmada şikâyete konu taşınmazın civarında bulunan emsal dairelerin fiyatlarının 350 bin lira – 400 bin lira arasında olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

"SAVUNMASI GERÇEK DIŞI"

Savcılık, Sevgi T.'nin huzurevinde kalan müştekiyi ziyaret etme bahanesiyle yakınlık kurduğunu, müştekiyi evini satın alacağı yönünde kandırarak tapu dairesine götürdüğünü, evin satış bedeli olana 400 bin lirayı bankaya yatırdığını beyan ederek satış işlemlerinin tamamlanmasını sağladığını kaydetti. Şüphelinin kasıtlı olarak müştekinin iradesini sakatlamak amacıyla müştekinin hesabına 4 bin lira yolladığı, evin rayiç bedelinin 400 bin lira civarında olduğuna dair tespit karşısında, şüphelinin evin satışı konusunda 95 bin lira karşılığında anlaştıklarına yönelik savunmasının gerçek dışı olduğunu ifade etti. Şüphelinin hileli hareketleri ile müştekiyi kandırıp evin tapusunu üzerine alarak maddi menfaat temin etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Sevgi T. hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında hapis cezası talep edildi. Şüpheli kadın ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.