İsim kargaşası son bulacak

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Yükseköğretım Kurulu (YÖK) üniversitelerde aynı içeriğe sahip 2 ve 4 yıllık programlardaki isim kargaşasına son vermek için bir çalışma başlattı. Buna göre benzer içerik ve isimli programlar yeniden isimlendirilecek ve eğitim alanlarına göre tasnif edilecek. Bu çalışma ile yükseköğretim sistemindeki lisans programları, UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması referans alınarak 10 alan, 53 dar ve 144 ayrıntılı alan altında sınıflandırılarak, eş değer programlar ortak isimler altında birleştirilecek. Dün itibarıyla hazırlanan taslak, üniversite ve diğer paydaşların görüş ve önerilerine açıldı. Bütün paydaşlar, görüş ve önerilerini 25 Kasım'a kadar YÖK'e gönderebilecek. Taslak çalışmaya göre, "Muhasebe" alanındaki 12 benzer lisans programı için ortak bir program adı önerildi. Buna göre Muhasebe ve Finans Yönetimi, İşletme Muhasebe, İşletme-Muhasebe, Finansal Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe-Verg isimli 12 program "Muhasebe ve Finans Yönetimi" adıyla birleştirildi. Sadeleştirmeler diğer programlar için de yapılacak.