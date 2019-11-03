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Son dakika görüntüler ortaya çıktı! 'ya destek sloganlarıyla salona girdiler, teröristler için ant içtiler

’den gelen son dakika haberine göre Küçükçekmece Belediyesi’ne ait salonda skandal bir olay yaşandı. Küçükçekmece Belediyesi tarafından tahsis edilen binada ’nin 3. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Program öncesi salona giren terör örgütü destekçileri, Suriye’nin kuzeyinde YPG-’nın işgal ederek demografik yapısını bozduğu ve ismine de rojava dediği bölgeye atıfta bulunarak “Yaşasın rojava direnişi” sloganları attı. İşte, tepki çeken skandal olaya ait görüntüler…

Giriş Tarihi: 3.11.2019 16:40 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 16:41
Son dakika görüntüler ortaya çıktı! PKK'ya destek sloganlarıyla salona girdiler, teröristler için ant içtiler

HDP'nin 3. Olağan Kongresi'nde çekilen skandal görüntüler ortaya çıktı. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda HDP tarafından düzenlenen kongrede PKK'ya destek sloganları atıldı. Program başlamadan önce salondaki partizanlar ayağa kalkarak PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulundu. Partililer salona "Yaşasın rojava direnişi" sloganlarıyla girerken, kongre açılışı teröristler için ant içilmesiyle başladı.

HDP kongresinde skandal! Teröristler için ant içtiler

BEKLENEN KATILIM GERÇEKLEŞMEDİ

İstanbul'un farklı ilçelerinden partililerin otobüslerle taşındığı kongreye katılım beklenenden az oldu. Salonun yaklaşık 3'te 1'inin boş kaldığı görüldü.

İÇERİYE ÖRGÜT MATERYALLERİ ALINMADI

Güvenlik güçlerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı salona, terör örgütü PKK/PYD ve elebaşına dair paçavraların girişine izin verilmedi.

GİRİŞTE SLOGAN BAŞLANGIÇTA AND

Kongrenin yapılacağı alana ulaşan partililer, salona "Yaşasın rojava direnişi" sloganlarıyla giriş yaptı. Terör örgütü lehine sloganların atıldığı kongrede, eli kanlı teröristler için önce saygı duruşunda bulunuldu ardından da ant içildi.

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