Soylu: Biz kimsenin ‘DEAŞ oteli’ değiliz

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İçışleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin Suriye'deki operasyon bölgesinde bulunan DEAŞ'lılara ilişkin açıklama yaptı. Ankara'da katıldığı programda konuşan Soylu, Avrupa ülkelerinin bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmekten kaçındığını ifade etti. Soylu, "DEAŞ'lı biri olduğunda vatansız hale getiriyorlar ondan sonra bulunduğu ülkede onun herhangi bir yere gitmesi hususunda kendisine ait bir sorumsuzluk ortaya koyuyorlar" dedi. Soylu "Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz. Ben vatandaşlıktan çıkardım siz başınızın çaresine bakın' bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Ben ne yapayım senin teröristini, nerede tutayım" dedi. Soylu, "Biz bunları kendi ülkesine göndereceğiz. Hangi hallerde gönderemiyoruz, kendi ülkelerinde idam cezası varsa biraz daha dikkatli davranıyoruz" ifadelerini kullandı. ANKARA