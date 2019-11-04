Son dakika: 15 Temmuz'un sözde ''İstanbul TRT Müdürü'' olarak geçiyordu! Ağırlaştırılmış müebbet...

FETÖ'NÜN SÖZDE TRT MÜDÜRÜNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Verilen kararlar kapsamında 15 Temmuz'da sözde atama listesinde ''İstanbul TRT Müdürü'' olarak geçen albay Hüseyin Ergezen, ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapse çarptırıldı.

ESKİ KURMAY BİNBAŞI ŞIK'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'nda faaliyetlerine ilişkin davada karar çıktı. 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'nda faaliyetlerine ilişkin davada karar çıktı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 44 sanık hakkında yürütülen yargılamada darbecilere ceza yağdırdı.

Mahkeme, 8 sanığa 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken 6 sanığı ise 'Anayasal düzeni ihlal' suçu kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırdı. 20 sanık hakkında ise 'Anayasal düzeni ihlale yardım' suçundan 15 ila 18 yıl arasında ceza verildi. Ayrıca mahkeme, 7 sanık hakkında ise tüm suçlardan beraat uygulanmasına karar verdi. 1 sanığın vefat ettiği dosyada 2 sanığın suç dosyalarının tefrik edilmesine hükmedildi. Ayrıca 24 sanığın ise tutukluluk haline devam kararı çıktı.

Ayrıca Hava Harp Okulu'nun darbe girişimi eylem ve faaliyetleri ile yapılan görevlendirmelerini koordine eden eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Eski Kurmay Albay Hüseyin Ergezen de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan isimler arasında yer aldı. Ergezen ayrıca artı olarak TRT binasını işgal ve helikopter kaçırma eylemlerinden dolayı 27 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

MAHKEME HEYETİNE TEHDİT

Duruşma sonunda mahkeme heyeti başkanı Akın Gürlek'in kararı okuması ardından "Vatan sağolsun, darısı başınıza" şeklinde söylemlerde bulunan iki avukat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.