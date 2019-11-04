4 terörist öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır Lice'nin Yolçatı ve Dibek köyleri arasındaki dağlık kesiminde bir grup teröristin kış üslenmesi için sığınak kazdıkları, erzak ve lojistik malzeme ile tıbbi ilaç ve yaşamsal malzemeler depoladıklarına dair alınan istihbari bilgi üzerine harekete geçildi. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan bir F-16 uçağı, hedefi lazer güdümlü akıllı mühimmatla tam isabetle vurdu. Bombardımanın ardından bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat Timleri 4 teröristin parçalanmış cesetlerini ormanlık alanda buldu. Bölgede ikinci bir terörist grup için hava destekli operasyon sürüyor.Öte yandan Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.