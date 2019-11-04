ABD ve Fransa’ya aklıselim çağrısı

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, ABD ve Fransa'ya yönelik şu ifadelere yer verildi:

* Fırat'ın doğusundan Türkiye'ye yönelik ciddi DEAŞ ve PKK/PYD-YPG tehdidi mevcut. Yaklaşık 70 yıllık NATO üyesi bir ülke olarak Türkiye'nin önceliği, bu terör tehdidini müttefikleri ile hareket ederek ortadan kaldırmak olmuştur. Maalesef Türkiye, terörle mücadelede yalnız bırakılmıştır.

* Türkiye tüm komşularının toprak bütünlüğüne saygılıdır. Ancak sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmasına da asla izin vermeyecektir.

MSB'den ABD ve Fransa'ya tepki

* ABD'nin Barış Pınarı Harekâtı'nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme getirmesi ile yaptırım kararı alması, hem 17 Ekim'de imzalanan mutabakata hem de stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği ruhuna aykırı. Ermeni soykırımı olup olmadığını merak eden ABD, gerçeği ABD'li General James G. Harbord'un başkanlığındaki ABD askeri heyetinin hazırladığı raporlarda ve Amerikan Ulusal Arşivleri'nde (NARA) yer alan belgelerde aramalıdır.

* Fransa tarafından "müttefiklerimiz" olarak ifade edilenler Kürt kardeşlerimiz değil, bölgede yaşayan 400 bini Kürt, milyonlarca Suriyeli sivili yerinden eden, yerel halka her türlü zulmü yapan, kaosun baş kaynağı eli kanlı PKK/YPG terör örgütüdür.

* Tarihi gerçekleri dikkate almadan sözde Ermeni Soykırımı'nı kabul eden ABD Temsilciler Meclisi'ni ve terör örgütü PKK/ YPG'yi "müttefik" olarak tanımlayarak destek açıklamalarında bulunan Fransa Ulusal Meclisi'ni kınıyor, aklıselime davet ediyor, bu tarihi ve vahim hatalardan bir an önce dönmelerini umuyoruz.

* Türkiye'nin güvenliği, NATO dahil tüm Avrupa'nın güvenliğidir. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığı iddialarının da gerçek dışı olduğunu bildirdi.