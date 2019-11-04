Türkiye’den Avrupa’ya net mesaj: Kendi ülkelerine göndeririz…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun DEAŞ'lı teröristlerle ilgili soruya verdiği yanıt şu şekilde;

İntikal ettirdikten sonra ya cezaevlerine girerler ya da geri gönderme merkezlerine biz de bunları dönem dönem ülkelerine iade ederiz. Şimdi de elimizde bulunanları elbette ki ülkelerine göndereceğiz. Ama dünya yeni bir metot belirledi. Belirledikleri metot da şu; Biz bunları vatandaşlıktan çıkaralım. Özellikle dünkü açıklamamızdan sonra diyorlar ki; bunlar bulundukları yerlerde yargılansınlar yani bu da yeni bir uluslararası hukuk herhalde… 21. yüzyılda mülteci meselesinde maalesef hiç uymayan davranışlar ortaya koyan bu ülkeler şimdi terörizm konusunda da yeni bir içtihat ortaya koyuyorlar. Bu durumu kabul etmek mümkün değildir. Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz.

İçişleri Bakanı Soylu 'Elimizdeki DEAŞ'lıları kendi ülkelerine göndereceğiz'